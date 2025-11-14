Hokuryo: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hokuryo äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 98,45 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hokuryo noch ein Gewinn pro Aktie von 98,02 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,86 Prozent auf 5,68 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at