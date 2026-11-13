Hokuryo präsentierte Quartalsergebnisse

Hokuryo hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 100,32 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 98,45 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,05 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,68 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at