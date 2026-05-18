Hokuryo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hokuryo hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 128,35 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 68,11 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hokuryo 5,58 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 456,65 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Hokuryo ein Gewinn pro Aktie von 257,93 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Hokuryo im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 19,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,11 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 19,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at