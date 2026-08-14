Hokuryo: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hokuryo stellte am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 94,68 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hokuryo 113,12 JPY je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,87 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5,86 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at