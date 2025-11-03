Hokushin gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hokushin präsentierte in der am 31.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,38 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hokushin ein EPS von -1,240 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hokushin in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,61 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,46 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at