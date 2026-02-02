Hokushin präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hokushin ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hokushin die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 1,01 JPY gegenüber 1,13 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,68 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 2,84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at