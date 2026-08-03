Hokushin: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hokushin hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -1,820 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Hokushin im vergangenen Quartal 2,80 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hokushin 2,46 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at