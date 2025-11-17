|
Hokuto hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Hokuto hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 JPY gegenüber -34,740 JPY im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hokuto in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,56 Milliarden JPY im Vergleich zu 18,17 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
