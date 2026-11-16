Hokuto legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hokuto veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,10 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,36 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 20,22 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,56 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at