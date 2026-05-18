Hokuto legte Quartalsergebnis vor

Hokuto ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hokuto die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 69,50 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hokuto ein EPS von 46,94 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 22,21 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,50 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 223,84 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 140,63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Hokuto 85,92 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 83,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at