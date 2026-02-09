|
09.02.2026 06:31:29
HOKUYAKU TAKEYAMA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
HOKUYAKU TAKEYAMA lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 29,76 JPY gegenüber 65,91 JPY im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 82,14 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HOKUYAKU TAKEYAMA 79,26 Milliarden JPY umgesetzt.
