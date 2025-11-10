HOKUYAKU TAKEYAMA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HOKUYAKU TAKEYAMA hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

HOKUYAKU TAKEYAMA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 22,62 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 17,18 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 74,46 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70,71 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at