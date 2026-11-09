HOKUYAKU TAKEYAMA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HOKUYAKU TAKEYAMA hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,44 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 22,62 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 77,22 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 74,46 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at