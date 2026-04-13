13.04.2026 06:31:29

Hokuyu Lucky präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hokuyu Lucky hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 86,67 JPY, nach 92,95 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 9,97 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 0,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hokuyu Lucky 10,04 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 85,73 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 112,71 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Hokuyu Lucky in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37,44 Milliarden JPY im Vergleich zu 37,16 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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