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13.07.2026 06:31:29
Hokuyu Lucky: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Hokuyu Lucky präsentierte in der am 10.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.
Hokuyu Lucky vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 34,98 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -34,520 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,10 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,10 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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