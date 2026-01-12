Hokuyu Lucky stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hokuyu Lucky hat am 09.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 18,61 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 4,52 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 8,87 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,85 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at