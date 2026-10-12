Hokuyu Lucky stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hokuyu Lucky hat am 09.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,47 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Hokuyu Lucky 52,19 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 9,36 Milliarden JPY, gegenüber 9,51 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,53 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at