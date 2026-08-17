Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,05 NOK. Im Vorjahresquartal hatten 2,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,85 Prozent auf 140,6 Millionen NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 146,2 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at