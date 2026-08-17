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17.08.2026 06:31:29
Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,05 NOK. Im Vorjahresquartal hatten 2,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,85 Prozent auf 140,6 Millionen NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 146,2 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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