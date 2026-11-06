Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,61 NOK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,29 NOK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates 129,0 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 133,8 Millionen NOK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at