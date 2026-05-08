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08.05.2026 06:31:29
Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,33 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates 1,83 NOK je Aktie verdient.
Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 122,0 Millionen NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127,4 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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