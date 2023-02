Holcim-Aktie dreht ins Minus: Holcim setzt auf starken US-Markt - Zementkonzern bekommt nach Rekordergebnis neuen Chef

Konzernchef Jan Jenisch soll bei der Generalversammlung im Mai zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Jenisch werde den Konzern für eine begrenzte Zeit weiterhin operativ führen. Ein neuer Chief Operating Officer (CEO) soll innerhalb der nächsten zwölf Monate bekanntgegeben werden. Verwaltungsratschef Beat Hess, der seit 2010 in dem Gremium sitzt und es seit 2016 leitet, wird ausscheiden.

Das vergangene Jahr schloss der Weltmarktführer mit Rekordwerten bei Umsatz und operativem Ergebnis ab: Die Verkaufserlöse stiegen auf vergleichbarerer Basis um 12,9 Prozent auf 29,19 Milliarden Franken und der um Sonderfaktoren bereinigte operative Gewinn (wiederkehrendes Ebit) legte 7,2 Prozent auf 4,75 Milliarden Franken zu. Holcim schnitt damit ab wie von Analysten erwartet. Unter dem Strich stand mit 3,31 Milliarden Franken um 44 Prozent mehr Nettogewinn als 2021. Das Unternehmen veräußerte vergangenes Jahr sein Indien-Geschäft für 6,4 Milliarden Franken. Die Dividende soll um 0,30 auf 2,50 Franken je Aktie angehoben werden.

Im laufenden Jahr will der Konkurrent von Heidelberg Materials den Umsatz auf vergleichbarer Basis um drei bis fünf Prozent steigern. Das wiederkehrende Ebit soll stärker wachsen.

MEHR BEFUGNISSE FÜR VIZE WEGEN CORPORATE GOVERNANCE

Um eine unabhängige Kontrolle zu gewährleisten ergreift der Verwaltungsrats zusätzliche Maßnahmen zur ordentlichen Geschäftsführung (Corporate Governance). Vizepräsidentin Hanne Sørensen wird zur Lead Independent Director ernannt und kann unter anderem Sitzungen ohne Anwesenheit des Verwaltungsratschef einberufen und leiten. Solche Zusammenkünfte der übrigen Verwaltungsratsmitglieder sollen zumindest bei jeder geplanten Verwaltungsratssitzung stattfinden. Präsident Jenisch wird zudem keinen Ausschüssen des Gremiums angehören.

Zementkonzern Holcim setzt auf starkes US-Geschäft

Der Schweizer Zementkonzern Holcim geht von einem boomenden US-Markt aus - selbst ohne die von der Regierung beschlossenen milliardenschweren Investitionsanreize.

"Die USA sind der beste Markt für Holcim, der beste Markt für Baustoffe, und wir werden ein sehr starkes Jahr 2023 in den USA haben", sagte der Chef des Weltmarktführers, Jan Jenisch, am Freitag. Die Auftragslage in den Vereinigten Staaten sei sehr gut. "Die Auftragsbücher sind noch nicht mal von all den umfangreichen Gesetzen beeinflusst, die verabschiedet wurden, wie beispielsweise dem Anti-Inflations-Gesetz", erklärte Jenisch. "Das wird erst später in diesem Jahr wirksam."

Auch Konkurrent Heidelberg Materials erwartet von den von den milliardenschweren Investitions-Anreizen in den USA eine Belebung seiner dortigen Geschäfte. Das Subventionspaket der US-Regierung zur Förderung umweltfreundlicher Technologien - der sogenannte Inflation Reduction Act (IRA) - hat ein Volumen von 370 Milliarden Dollar. Im Zürcher Handel gewannen die Holcim-Papiere zunächst, im Verlauf drehen sie jedoch ins Minus und geben zeitweise 0,80 Prozent auf 56,84 Schweizer Franken nach.

Zürich (Reuters)