Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Syrien-Geschäft
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13.04.2026 16:14:39
Holcim-Aktie leichter: Gericht sieht Terrorfinanzierung bei Lafarge
Trotz des Bürgerkriegs hatte der Zementhersteller im Norden Syriens bis 2014 ein Werk betrieben. Um das Geschäft aufrechtzuerhalten, zahlte das örtliche Unternehmen Gelder in Millionenhöhe an bewaffnete Gruppen. Laut Gericht waren es knapp 5,6 Millionen Euro, wie der Sender France Info berichtete. Zu dieser Zeit waren in Nordsyrien die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), kleinere islamistische Gruppierungen und kurdische Gruppen aktiv. Das Gericht befand, dass das Geld es auch ermöglicht habe, Terroranschläge in Europa vorzubereiten, schrieb die Zeitung "Le Parisien".
Mehrere frühere Führungskräfte bei Lafarge wurden dem Blatt zufolge zu fünf- bis sechsjährigen Haftstrafe sowie Geldbußen verurteilt. Auch zwei Sicherheitsbeauftragte und zwei Mittelsmänner standen in dem Verfahren vor Gericht. Lafarge gehört heute zu Holcim.
An der SIX verliert die Holcim-Aktie zeitweise 1,04 prozent auf 71,77 Schweizer Franken.
/rbo/DP/jha
PARIS (dpa-AFX)
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