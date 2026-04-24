Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Ziele bestätigt
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24.04.2026 11:55:00
Holcim-Aktie leichter: Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Quartal
Der wiederkehrende Betriebsgewinn (Ergebnis vor Zinsen und Steuern, Ebit) sank um 11,2 Prozent auf 431 Millionen Franken. Grund waren auch hier die Verkäufe von Geschäftseinheiten und der starke Franken. Die entsprechende operative Marge sank von 13,1 auf 12,2 Prozent. Organisch wäre der wiederkehrende Betriebsgewinn um 8,3 Prozent gestiegen. Grund sei unter anderem die strenge Kostendisziplin sowie die gestiegene Kundennachfrage nach den Premium-Marken und dem Angebot nachhaltiger Produkte und Lösungen, erklärte Konzernchef Miljan Gutovic. Dadurch hätten die Umsatzanteile von CO2-reduziertem Beton und Zement neue Höchstwerte erreicht.
In den Zahlen ist das im vergangenen Sommer abgespaltete Nordamerika-Geschäft nicht mehr enthalten, das als eigenständiges US-Unternehmen Amrize in New York an der Börse notiert ist. Insofern sind die Vorjahreszahlen Pro-Forma-Resultate. Insgesamt hat Holcim die Erwartungen der Analysten auf allen Ebenen teils deutlich übertroffen.
An den bisherigen Zielen hielt Holcim fest: Im Geschäftsjahr 2026 erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent in lokaler Währung. Der wiederkehrende Betriebsgewinn soll um 8 bis 10 Prozent in lokaler Währung zulegen. Die entsprechende Marge soll weiter steigen. Zudem peilt Holcim einen Free Cashflow von rund 2 Milliarden Franken an. Darüber hinaus soll das Geschäft mit recycelten Bau- und Abbruchmaterialien um über 20 Prozent wachsen.
Die Holcim-Aktie gibt an der SIX zeitweise 0,25 Prozent auf 71,70 Franken nach.
/jb/hr/AWP/jha
ZUG (dpa-AFX)
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