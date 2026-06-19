Holcim-Aktie unter Druck: Angela Bachmann neue Chefin für Österreich und Zentraleuropa

Der Zementhersteller Holcim wird in Österreich, der Tschechischen Republik, Ungarn und Slowenien (Cluster Zentraleuropa) künftig von Angela Bachmann geleitet, gab das Unternehmen am Freitag bekannt.

Die studierte Betriebsökonomin folgt auf Haimo Primas, der nach 24 Jahren im Konzern eine neue berufliche Herausforderung außerhalb des Unternehmens annehmen werde.

An der SIX fällt die Holcim-Aktie zeitweise um 0,44 Prozent auf 77,10 Franken.

kan/tpo

APA