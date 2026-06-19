Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|Personalie
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19.06.2026 13:26:00
Holcim-Aktie unter Druck: Angela Bachmann neue Chefin für Österreich und Zentraleuropa
Die studierte Betriebsökonomin folgt auf Haimo Primas, der nach 24 Jahren im Konzern eine neue berufliche Herausforderung außerhalb des Unternehmens annehmen werde.
An der SIX fällt die Holcim-Aktie zeitweise um 0,44 Prozent auf 77,10 Franken.
kan/tpo
APA
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Bildquelle: Holcim
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