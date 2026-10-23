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Ziele aktualisiert 23.10.2026 16:15:00

Holcim-Aktie zieht an: Organisches Wachstum nimmt deutlich zu

Holcim-Aktie zieht an: Organisches Wachstum nimmt deutlich zu

Der Baustoffkonzern legt starke Quartalszahlen vor und übertrifft die Erwartungen des Marktes. Auch beim Ausblick für das laufende Geschäftsjahr zeichnet sich eine Veränderung ab.

Holcim hat im Sommerquartal massiv aufs Gas gedrückt. Umsatz und Betriebsgewinn sind markant gewachsen. Erneut legt der Baustoffkonzern und Konkurrent von Heidelberg Materials die Ziele für das Gesamtjahr teilweise höher. Insgesamt stieg der Umsatz von Juli bis Ende September um 15,5 Prozent auf 4,66 Milliarden Franken (rund 5,1 Mrd Euro), wie der Konzern am Freitag mitteilte. Dabei kam erstmals seit langem Rückenwind vom Franken, der sich in den letzten Monaten abgewertet hatte. Organisch, also aus eigener Kraft, sei Holcim um 5,1 Prozent gewachsen, hieß es weiter.

Der wiederkehrende Betriebsgewinn (Ebit) stieg um 16,8 Prozent auf 976 Millionen Franken. Der größte Teil der Zunahme kam aus eigener Kraft: Das organische Wachstum betrug 12,2 Prozent. Die operative Marge erhöhte sich leicht auf 20,9 von 20,7 Prozent im Vorjahresquartal. Insgesamt hat Holcim damit die Erwartungen von Analysten übertroffen.

Holcim erhöht Gewinnziel erneut

Die Ziele für das Gesamtjahr schraubte der Konzern erneut höher. Nun erwartet Holcim ein Wachstum des wiederkehrenden Betriebsgewinns um 10 bis 12 Prozent, nachdem bisher ein Plus von rund 10 Prozent angepeilt worden war. Die entsprechende Marge soll weiter steigen. Das Ziel für den Umsatz blieb indes unverändert. Er soll um rund 5 Prozent zulegen.

Für die Holcim-Aktie geht es an der SIX zeitweise 6,29 Prozent auf 67,60 CHF nach oben.

ZUG (dpa-AFX)

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