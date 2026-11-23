Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
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23.11.2026 22:52:23
Holcim completes tender offer for Cementos Pacasmayo shares
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Holcim Group Services Ltd
/ Key word(s): Mergers & Acquisitions
Holcim has successfully closed the tender offer for the remaining outstanding common shares of Cementos Pacasmayo, taking its stake to 93.65%. A total of 184.96 million shares were tendered in the offer, for a total value of CHF 401.6 million.
This milestone acquisition is intended to accelerate profitable growth in the highly attractive Latin America region, in line with Holcim’s NextGen Growth 2030 strategy.
The completion of the tender offer follows the initial acquisition in March 2026 of a 50.01% stake in Cementos Pacasmayo, which brought Holcim a complementary portfolio of building materials and solutions in Peru.
About Holcim
End of Media Release
2440892 23.11.2026 CET/CEST
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Aktien in diesem Artikel
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