Holcim publishes agenda for 2026 Annual General Meeting

The Board of Directors proposes a dividend of CHF 1.70 per registered share of Holcim Ltd, reflecting a payout ratio of 53%. If approved, the dividend will be paid out of foreign capital reserves from tax capital contributions, and is not subject to Swiss withholding tax.

Compensation of the Board of Directors and of the Executive Committee

Compensation of the Board of Directors and of the Executive Committee

Compensation of the Board of Directors and of the Executive Committee

Re-elections of the Board of Directors and members of the Nomination, Compensation & Governance Committee, the auditor, and the independent proxy

Re-elections of the Board of Directors and members of the Nomination, Compensation & Governance Committee, the auditor, and the independent proxy

Re-elections of the Board of Directors and members of the Nomination, Compensation & Governance Committee, the auditor, and the independent proxy

Discharge of the members of the Board of Directors and the Executive Committee

Discharge of the members of the Board of Directors and the Executive Committee

Discharge of the members of the Board of Directors and the Executive Committee

The AGM is held in German and partially in English and will be broadcast live with simultaneous interpretation into German and English at www.holcim.com/agm .

About Holcim

Holcim (SIX: HOLN) is the leading partner for sustainable construction with net sales of CHF 15.7 billion in 2025, creating value across the built environment from infrastructure and industry to buildings. Headquartered in Zug, Switzerland, Holcim has more than 45 000 employees in 43 attractive markets – across Europe, Latin America and Asia, Middle East & Africa – and has been recognized as a Global Top Employer by the Top Employers Institute. Holcim offers high-value end-to-end Building Materials and Building Solutions, from foundations and flooring to walling and roofing – powered by premium brands including ECOPact, ECOPlanet and ECOCycle.

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