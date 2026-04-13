Holcim Aktie

Holcim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.04.2026 06:30:03

Holcim publishes agenda for 2026 Annual General Meeting

Holcim Group Services Ltd / Key word(s): Miscellaneous
Holcim publishes agenda for 2026 Annual General Meeting

13.04.2026 / 06:30 CET/CEST

Holcim has published the agenda for its Annual General Meeting (AGM), which will take place on
13 May 2026 at 09:00 CEST at OYM Hall in Zug, Switzerland.

The AGM is held in German and partially in English and will be broadcast live with simultaneous interpretation into German and English at www.holcim.com/agm.

AGM documents

The AGM invitation, including information on voting procedures as well as all individual agenda items, and supporting documents, are available at www.holcim.com/agm.

AGM agenda

  1. Management report, annual consolidated financial statements of the Group, annual financial statements of Holcim Ltd, compensation report, sustainability statement; auditor’s reports
  2. Discharge of the members of the Board of Directors and the Executive Committee
  3. Appropriation of available earnings and distribution payable out of capital contribution reserves
  4. Re-elections of the Board of Directors and members of the Nomination, Compensation & Governance Committee, the auditor, and the independent proxy
  5. Compensation of the Board of Directors and of the Executive Committee
Dividend proposal

The Board of Directors proposes a dividend of CHF 1.70 per registered share of Holcim Ltd, reflecting a payout ratio of 53%. If approved, the dividend will be paid out of foreign capital reserves from tax capital contributions, and is not subject to Swiss withholding tax.

About Holcim
Holcim (SIX: HOLN) is the leading partner for sustainable construction with net sales of CHF 15.7 billion in 2025, creating value across the built environment from infrastructure and industry to buildings. Headquartered in Zug, Switzerland, Holcim has more than 45 000 employees in 43 attractive markets – across Europe, Latin America and Asia, Middle East & Africa – and has been recognized as a Global Top Employer by the Top Employers Institute. Holcim offers high-value end-to-end Building Materials and Building Solutions, from foundations and flooring to walling and roofing – powered by premium brands including ECOPact, ECOPlanet and ECOCycle.

Learn more about Holcim on www.holcim.com, and by following us on LinkedIn.

Sign up for Holcim's Building Progress newsletter here.

Important disclaimer – forward-looking statements:
This document contains forward-looking statements. Such forward-looking statements do not constitute forecasts regarding results or any other performance indicator, but rather trends or targets, as the case may be, including with respect to plans, initiatives, events, products, solutions and services, their development and potential. Although Holcim believes that the expectations reflected in such forward-looking statements are based on reasonable assumptions as at the time of publishing this document, investors are cautioned that these statements are not guarantees of future performance. Actual results may differ materially from the forward-looking statements as a result of a number of risks and uncertainties, many of which are difficult to predict and generally beyond the control of Holcim, including but not limited to the risks described in the Holcim's annual report available on its website (www.holcim.com) and uncertainties related to the market conditions and the implementation of our plans. Accordingly, we caution you against relying on forward-looking statements. Holcim does not undertake to provide updates of these forward-looking statements.


End of Media Release
View original content: EQS News

2306708  13.04.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Holcim AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Holcim AG

mehr Analysen
13.04.26 Holcim Buy Deutsche Bank AG
10.04.26 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 Holcim Outperform Bernstein Research
07.11.25 Holcim Outperform Bernstein Research
04.09.25 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Holcim AG 78,28 0,08% Holcim AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen