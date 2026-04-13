Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
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13.04.2026 06:30:03
Holcim publishes agenda for 2026 Annual General Meeting
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Holcim Group Services Ltd
/ Key word(s): Miscellaneous
Holcim has published the agenda for its Annual General Meeting (AGM), which will take place on
The AGM is held in German and partially in English and will be broadcast live with simultaneous interpretation into German and English at www.holcim.com/agm.
AGM documents
The AGM invitation, including information on voting procedures as well as all individual agenda items, and supporting documents, are available at www.holcim.com/agm.
AGM agenda
Dividend proposal
The Board of Directors proposes a dividend of CHF 1.70 per registered share of Holcim Ltd, reflecting a payout ratio of 53%. If approved, the dividend will be paid out of foreign capital reserves from tax capital contributions, and is not subject to Swiss withholding tax.
About Holcim
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2306708 13.04.2026 CET/CEST
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13.04.26
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