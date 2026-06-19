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Holcim schliesst Übernahme von Xella ab



19.06.2026 / 07:00 CET/CEST



Europaweit führender Anbieter von Wandsystemen mit einem für 2026 erwarteten Umsatz von EUR 1 Milliarde in einem hoch attraktiven Markt

Erschliessung eines zu Holcim komplementären Angebots von Baulösungen mit den führenden Premium-Marken Ytong, Hebel, Silka und Multipor

Diese strategische und wertsteigernde Übernahme ermöglicht Run-Rate-EBITDA-Synergien von EUR 60 Millionen im dritten Jahr und einen positiven EPS-Effekt bereits ab dem ersten Jahr

Die Akquisition treibt die Umsetzung von Holcims Strategie «NextGen Growth 2030» voran und beschleunigt die Vision des Unternehmens, der führende Partner für nachhaltiges Bauen zu sein

Holcim hat die Übernahme von Xella abgeschlossen, einem führenden Anbieter von Wandsystemen mit einem für 2026 erwarteten Umsatz von EUR 1 Milliarde im hoch attraktiven europäischen Markt für Wandlösungen. Mit der Akquisition erweitert Holcim sein Portfolio an Baulösungen um neue Marken für Neubauprojekte wie auch für energieeffiziente Reparaturen und Sanierungen. Dazu gehören vorgefertigte modulare Systeme aus Porenbeton (AAC) von Ytong und Hebel, Kalksandsteinelemente (Calziumsilikat) von Silka sowie Dämmsysteme auf Mineralbasis von Multipor. Diese Marken werden unterstützt durch das umfassende digitale Serviceangebot blue.sprint, welches 3D-Baumodelle mithilfe von KI und «Building Information Modeling» (BIM) direkt mit einer digital gesteuerten Fertigung im Werk verknüpft und so intelligente Bauprozesse sowie eine Just-in-Time-Anlieferung auf der Baustelle gewährleistet. Xella mit Hauptsitz in Duisburg (DEU) beschäftigt mehr als 4 000 Mitarbeitende und ist in 22 Ländern Europas präsent. Miljan Gutovic, CEO Holcim: «Diese Übernahme treibt Holcims Strategie ‹NextGen Growth 2030› voran und beschleunigt unsere Vision, der führende Partner für nachhaltiges Bauen zu sein. Durch den Ausbau des Portfolios unseres wertschöpfungsstarken Bereichs Building Solutions um führende Marken wie Ytong, Hebel, Silka und Multipor kann Holcim seinen Kunden voll integrierte nachhaltige und innovative Wandsysteme anbieten. Die Akquisition stärkt die Specification-Selling-Kapazitäten unseres Unternehmens im Bereich des modernen nachhaltigen Bauens – von zirkulärem Bauen und energieeffizienter Sanierung bis hin zu intelligentem Design und modularem Bauen. Ich freue mich sehr, die mehr als 4 000 Mitarbeitenden von Xella in der Holcim-Familie zu begrüssen.» Der Transaktionswert entspricht einem Pro-forma-EBITDA-Multiple für 2026 von 8,9x bzw. 6,9x nach Synergien in Höhe von EUR 60 Millionen im dritten Jahr. Die Übernahme dürfte sich bereits im ersten Jahr positiv auf den Gewinn pro Aktie (EPS) sowie auf den Free Cashflow auswirken und ab dem dritten Jahr einen positiven Beitrag zur Kapitalrendite (ROIC) haben. Über Holcim

Holcim (SIX: HOLN) ist mit einem Umsatz von CHF 15,7 Milliarden im Jahr 2025 der führende Partner für nachhaltiges Bauen und schafft Mehrwert in allen Bereichen der gebauten Umwelt – von der Infrastruktur über die Industrie bis hin zu Gebäuden. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zug in der Schweiz beschäftigt mehr als 45 000 Mitarbeitende in 43 attraktiven Märkten in Europa, Lateinamerika sowie in Asien, im Nahen Osten und in Afrika. Es ist vom Top Employers Institute zu einem Global Top Employer gekürt worden. Holcim bietet für jede Stufe des Bauprozesses hochwertige Baustoffe und Baulösungen von Fundamenten und Bodenbelägen bis hin zu Wänden und Dächern und setzt dabei auf Premium-Marken wie ECOPact, ECOPlanet und ECOCycle. Weitere Informationen zu Holcim sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf LinkedIn.



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Haftungsausschluss – zukunftsgerichtete Aussagen: Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Anleger darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen, in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com ) beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen. Übersetzung des englischen Originaltexts.

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