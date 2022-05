Holcim will Erlös aus Verkauf des Indien-Geschäfts in Zukäufe stecken

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Zementhersteller Holcim will den Erlös aus dem Verkauf seines Indien-Geschäfts in weitere Zukäufe stecken.

"Wir gehen hier mit einem recht hohen Tempo vor, und das ist es auch, was wir mit den Erlösen aus der Veräußerung planen", sagte Konzernchef Jan Jenisch am Montag. "Wir werden hier weiterhin unsere Strategie 2025 beschleunigen und neue Unternehmen erwerben." Aktuell prüfe der Konzern rund zehn Transaktionen. Er sei sowohl zu weiteren Großübernahmen als auch ergänzenden Zukäufen bereit, sagte Jenisch.

Holcim hatte in der Nacht auf Montag den Verkauf seines Geschäfts in Indien angekündigt. Für insgesamt rund 6,4 Milliarden Schweizer Franken gehen die Beteiligungen an Ambuja Cements und ACC an die Adani Group.