Hold-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Siemens Healthineers-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 46 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das zweite dürfte ein gedämpftes Geschäftsquartal gewesen sein, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Resultate. Er rechnet mit einem organischen Umsatzwachstum von lediglich 3 Prozent und Ergebniskennziffern, die um 16 Prozent zurückgehen. Er verwies beim Umsatz auf anhaltende Einbußen im Diagnostikgeschäft und auf Gewinnebene auf Währungs- und Zolleffekte. Auch vor dem Hintergrund des Nahost-Konflikts sieht er Risiken, was das Erreichen der Jahresziele betrifft.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Healthineers-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:21 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 36,10 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 16,34 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 102 265 Siemens Healthineers-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für die Aktie um 17,7 Prozent abwärts. Am 07.05.2026 werden die Kennzahlen für Q2 2026 voraussichtlich präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET



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