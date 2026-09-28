Hold-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Beiersdorf-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 76 auf 74 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Vor den Quartalszahlen am 27. Oktober bleibe die Marke Nivea eines der größten Sorgenkinder des Konsumgüterkonzerns, schrieb David Hayes in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er senkte mit Blick auf den anhaltenden Abbau von Lagerbeständen in Westeuropa sowie Spannungen mit dem Einzelhandel seine Schätzungen. Es gebe nur wenig Anzeichen für eine kurzfristige Erholung, und die eingefrorenen Vermögenswerte in Russland seien ein Problem. Im Dermatologiebereich laufe es indes weiter gut.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Beiersdorf-Aktie am Tag der Analyse

Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 77,74 EUR nach. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 4,81 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten 225 583 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Das Papier gab seit Beginn des Jahres 2026 um 15,9 Prozent nach. Experten zufolge können Beiersdorf-Anleger am 04.03.2027 einen Blick in die Q4 2026-Bilanz werfen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 07:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 07:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.