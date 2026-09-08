Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Aktuelle Analyse im Blick
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08.09.2026 11:13:51
Hold-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Die Privatbank Berenberg hat Munich Re mit einem Kursziel von 565 Euro auf "Hold" belassen. Der generelle Trend sinkender Preise dürfte sich bei den Rückversicherern fortsetzen, schrieb Michael Christodoulou am Dienstag nach Gesprächen auf der Branchenveranstaltung in Monte Carlo. Die Unternehmen hielten sich aber recht gut.
Aktienauswertung: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:56 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 501,80 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 12,59 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 63 360 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 6,5 Prozent zu Buche. Am 12.11.2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 06:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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