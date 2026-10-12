Hold für BMW-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen aus der Autobranche auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Voraussichtlich schwache Zahlen der europäischen Hersteller ließen die Erwartungen für das Gesamtjahr fragil erscheinen, schrieb Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Protektionistische Maßnahmen der Europäischen Union und industriepolitische Vorhaben kämen zu spät, um sich 2026 noch positiv auszuwirken. Bei BMW schließt der Experte weitere Rückstellungen nicht aus.

Aktieninformation im Fokus: Die BMW-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Die Aktie legte um 12:17 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 53,32 EUR zu. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 12,53 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten 242 963 BMW-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 39,5 Prozent abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET



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