BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Bewertung im Blick
|
12.10.2026 12:34:47
Hold für BMW-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen aus der Autobranche auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Voraussichtlich schwache Zahlen der europäischen Hersteller ließen die Erwartungen für das Gesamtjahr fragil erscheinen, schrieb Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Protektionistische Maßnahmen der Europäischen Union und industriepolitische Vorhaben kämen zu spät, um sich 2026 noch positiv auszuwirken. Bei BMW schließt der Experte weitere Rückstellungen nicht aus.
Aktieninformation im Fokus: Die BMW-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung
Die Aktie legte um 12:17 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 53,32 EUR zu. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 12,53 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten 242 963 BMW-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 39,5 Prozent abwärts.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
09.10.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
09.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags stärker (finanzen.at)
|
09.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
09.10.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 in Grün (finanzen.at)
|
09.10.26
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für BMW auf 60 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
09.10.26
|Neutral von UBS AG für BMW-Aktie (finanzen.at)
|
09.10.26
|AfD: BMW stellt keinen Dienstwagen für neuen Landtagspräsidenten - Hilfe von Elon Musk? (Spiegel Online)
Analysen zu BMW AG
|09.10.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.10.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|BMW Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|53,30
|-0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich fester -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.