Commerzbank Aktie

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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Analyse im Blick 06.11.2026 12:49:48

Hold für Commerzbank-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Hold für Commerzbank-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Deutsche Bank AG-Analyst Benjamin Goy hat sich das Commerzbank-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Die Bank habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Benjamin Goy in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. So hätten unter anderem der Gewinn vor Risikovorsorge und der Nettogewinn enttäuscht, während die Gebühreneinnahmen, die Kosten und die Kreditausfälle positiv überrascht hätten.

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Die Commerzbank-Aktie wies um 12:33 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 38,07 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 10,32 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 620 449 Stück gehandelt. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2026 um 8,7 Prozent zu. Die Ergebnisse für Q4 2026 dürfte Commerzbank am 11.02.2027 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Commerzbank AG

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