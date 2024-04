Hold für Sartorius vz-Aktie nach Warburg Research-Analyse

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Das erste Quartal habe enttäuscht, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings bestätige sich die Stabilisierung des zugrunde liegenden Geschäfts nach der Corona-Pandemie, zumal es bei den Auftragseingängen wieder Wachstum gebe. Dies spiegele sich in den aktuellen Bewertungskennzahlen der Aktie aber schon wider.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Sartorius vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:33 Uhr 12,0 Prozent im Minus bei 290,00 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 10,34 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 155 185 Stück. Auf Jahressicht 2024 fiel die Aktie um 12,8 Prozent zurück. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 18.04.2024 terminiert.

