Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Bewertung im Fokus
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08.05.2026 14:07:51
Hold für Siemens-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 245 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Jahresziele blieben in Reichweite, auch wenn die Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers die Erwartungen verfehlt habe, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Sparte Digital Industries im ersten Quartal bei allen Kennzahlen die Erwartungen übertroffen hat. Außerdem dürfte aus seiner Sicht das Management die Prognose für das organische Wachstum von Smart Infrastructure anheben.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Aktie notierte um 13:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 263,75 EUR. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 3,32 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 298 503 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Siemens-Aktie um 12,6 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 13.05.2026 wird Siemens Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q2 2026 gewähren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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