Hold für Siemens Healthineers-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Siemens Healthineers-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Durchwachsene Ergebnisse hätten zur Senkung der Umsatzprognose geführt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Jahresziel für den Gewinn je Aktie sei dank eines Einmaleffekts aber gestiegen.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Healthineers-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Aktie legte um 15:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,0 Prozent auf 39,06 EUR zu. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 2,71 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden heute 414 637 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2026 11,0 Prozent ein. Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET



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