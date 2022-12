Hold - MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

wird in Zukunft Brillen der Marke Swarovski produzieren und verkaufen. Wie der französisch-italienische Konzern mitteilte, hat er eine entsprechende Vereinbarung mit dem österreichischen Unternehmen geschlossen. Sie läuft bis Ende 2028 und beinhaltet eine automatische Verlängerungsoption für fünf weitere Jahre.

GOOGLE

steht unter Beschuss von Regierungsvertretern und Parlamentariern in Hongkong wegen eines pro-demokratischen Liedes, das in den Suchergebnissen für die Nationalhymne auftaucht. Dies führt zu Spannungen zwischen dem US-Tech-Giganten und den Behörden zu einer Zeit, da Peking versucht, Patriotismus in der Stadt zu verbreiten.

TSMC

stockt seine Investitionen in den USA auf. Der Konzern baue eine zweite Halbleiterfabrik in Arizona und erhöhe seine Investitionen dort auf 40 Milliarden US-Dollar, wie das Weiße Haus im Vorfeld eines Besuchs von US-Präsident Joe Biden mitteilte.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2022 07:13 ET (12:13 GMT)