Hold - MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

hat sich in Nordamerika mit der Übernahme von OWI Chlor Alkali verstärkt. Die Übernahme stärkt den Angaben des DAX-Konzerns zufolge das eigene lokale und regionale Distributionsnetzwerk und erweitere die Kapazitäten der Terminals in Nordamerika erheblich.

LUFTHANSA

hat ihren Gewinn und die Profitabilität im dritten Quartal deutlich stärker erhöht als von Analysten erwartet. Zudem erwartet der Airline-Konzern in den kommenden Monaten, insbesondere in der Weihnachtszeit, eine weiterhin starke Nachfrage nach Flugreisen und ein erneut positives Ergebnis im vierten Quartal. Die Jahresprognose bestätigte der MDAX-Konzern.

HUGO BOSS

hat im dritten Quartal bei Gewinn und Umsatz zugelegt und dabei die EBIT-Marge leicht verbessert. Dabei hat der Premium-Modehersteller von Kostenkontrolle und weiterhin starker Nachfrage profitiert. Für die Anfang August zum zweiten Mal angehobenen Umsatz- und EBIT-Ziele für das Gesamtjahr sieht sich der Modekonzern, der im MDAX notiert ist, auf Kurs.

SCOUT24

hat im dritten Quartal von der anhaltend starken Nachfrage nach Makler-Mitgliedschaften und Plus-Produkten profitiert und die Markterwartungen übertroffen. Den Ausblick für das EBITDA-Wachstum für das laufende Jahr hatte der im MDAX notierte Betreiber der Plattform Immoscout24 bereits am Vortag erhöht.

PFEIFFER VACUUM

hat in den ersten neun Monaten 2023 so viel umgesetzt wie noch nie und die Umsatzschatzung für das Gesamtjahr erhöht. Für 2023 erwartet Pfeiffer Vacuum für jetzt einen Rekordumsatz von rund 950 Millionen Euro. Dies übertrifft die bisherigen Erwartungen, dass der Umsatz das Niveau von 2022 von rund 917 Millionen Euro erreichen wird.

SGL CARBON

hat die anhaltend schwache Nachfrage aus der Windindustrie nach Carbonfasern mit Hilfe der starken übrigen Geschäfte nach eigenen Angaben weitgehend kompensiert, wird bei der Prognose aber etwas vorsichtiger. Während der Konzernumsatz nach wie vor auf Vorjahresniveau erwartet wird, dürfte das bereinigte EBITDA eher am unteren Ende der angekündigten Spanne von 160 bis 180 Millionen Euro liegen.

PVA TEPLA

ist im dritten Quartal weiter gewachsen und wird für das Gesamtjahr etwas zuversichtlicher: Umsatz und Ergebnis werden nun am oberen Ende der Prognosespannen erwartet. Der Umsatz legte von Juli bis September um knapp 27 Prozent auf 64,5 Millionen Euro zu.

WASHTEC

Bei dem Spezialisten für Autowaschanlagen hat sich das Wachstum im dritten Quartal abgeschwächt, dank Effizienzmaßnahmen im Nordamerikageschäft verbesserte sich jedoch die EBIT-Marge deutlich. Das Ziel einer Verbesserung des operativen Gewinns (EBIT) um rund 10 Prozent im Gesamtjahr 2023 bestätigte Washtec. Nach neun Monaten lag das EBIT um 19 Prozent über dem Vorjahreswert.

CLIQ DIGITAL

ist im dritten Quartal langsamer gewachsen und hat trotz höherer Einnahmen einen lediglich stabilen Gewinn erzielt. Der Umsatz stieg von Juli bis September um 8 Prozent auf 82,6 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag mit 13,3 Millionen Euro um 7 Prozent über dem Vorjahr.

VERBUND

hat im dritten Quartal 2023 dank der höheren Stromproduktion und einer besseren Wasserführung seinen Gewinn verbessert. Zudem profitierten die Österreicher von gestiegenen durchschnittlichen Absatzpreisen und den höheren Ergebnisbeiträgen aus dem Erwerb und den Inbetriebnahmen der neuen erneuerbaren Erzeugungsanlagen. Den Ausblick für das Gesamtjahr hob Verbund an.

ANDRITZ

hat im dritten Quartal 2023 Umsatz und Gewinn weiter erhöht und bekräftigt den Ausblick. Der Auftragseingang lag allerdings unter dem Vorjahr, was aber einem Großauftrag für eine Zellstofffabrik im Vorjahr geschuldet war. Der Umsatz im dritten Quartal wuchs um 11,3 Prozent auf 2,10 Milliarden Euro.

NOVO NORDISK

hat angetrieben von seinen Adipositas-Medikamenten im dritten Quartal 56 Prozent mehr verdient als im Vorjahr. Mit 22,48 Milliarden dänische Kronen (3,01 Milliarden Euro) übertraf der Hersteller von Wegovy und Ozempic den Factset-Konsens von 21,59 Milliarden klar. Die beiden Medikamente ließen den Umsatz um 29 Prozent auf 58,73 Milliarden Kronen in die Höhe schnellen.

ING GROEP

hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet und den Markt obendrein mit der Ankündigung eines besonders großvolumigen Aktienrückkaufprogramms überrascht. Der niederländische Finanzkonzern meldete auf Basis höherer Zins- und Gebühreneinnahmen eine Verdoppelung des Nettogewinns auf 1,98 Milliarden von 979 Millionen Euro im Jahr zuvor.

SHELL

hat die Gewinne im dritten Quartal aufgrund höherer Raffineriemargen, Ölpreise und Gas- und Ölverkäufe zum Vorquartal deutlich gesteigert. Der Öl - und Gaskonzern fuhr im zurückliegenden Quartal einen bereinigten Gewinn von 6,22 Milliarden Dollar ein nach 5,07 Milliarden im Frühsommer und verfehlte damit den von Vara Research ermittelten Marktkonsens von 6,25 Milliarden leicht.

BT

hat für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2023/04 dank einer stärkeren Verbrauchernachfrage und einem höheren Volumen beim Glasfaser-Dienst (Fiber to the premises) seinen Vorsteuergewinn erhöht. Der britische Telekommunikationskonzern wies für das 30. September beendete Halbjahr ein Plus beim Vorsteuergewinn von 29 Prozent auf 1,07 Milliarden Pfund aus.

HALEON

hat im dritten Quartal den Umsatz zumindest organisch gesteigert und nach eigenen Angaben dabei von Preiserhöhungen und einem "positiven Volumenmix" profitiert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der britische Konsumgüterhersteller, der durch Ausgliederung aus dem Consumer-Healthcare-Geschäft von GSK und Pfizer entstand.

STARBUCKS

hat im vierten Geschäftsquartal die Umsatz- und Gewinnerwartungen des Marktes übertroffen. Der Quartalsumsatz kletterte um 11,4 Prozent auf 9,37 Milliarden US-Dollar und lag damit über dem Factset-Konsens von 9,29 Milliarden Dollar. Der Gewinn stieg auf 1,22 Milliarden Dollar oder 1,06 Dollar je Aktie von 878,3 Millionen Dollar oder 76 Cent je Anteilsschein im Vorjahresquartal.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2023 08:37 ET (12:37 GMT)