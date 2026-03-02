Hold-Note für BASF-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Prüfung der BASF-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei schwach gewesen und auch der operative Ergebnisausblick auf 2026 liege unter den Markterwartungen, schrieb Virginie Boucher-Ferte am Freitag.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BASF-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die BASF-Aktie wies um 10:55 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 47,82 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 5,90 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden heute 1 260 390 BASF-Aktien gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die BASF-Aktie um 7,6 Prozent zu. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q1 2026 wird für den 30.04.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.