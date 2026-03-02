BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Aktie bewertet
|
02.03.2026 11:11:49
Hold-Note für BASF-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei schwach gewesen und auch der operative Ergebnisausblick auf 2026 liege unter den Markterwartungen, schrieb Virginie Boucher-Ferte am Freitag.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BASF-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die BASF-Aktie wies um 10:55 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 47,82 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 5,90 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden heute 1 260 390 BASF-Aktien gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die BASF-Aktie um 7,6 Prozent zu. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q1 2026 wird für den 30.04.2026 terminiert.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BASF
|
27.02.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
27.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
27.02.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
27.02.26
|BASF-Aktie tiefer: Chemieriese erwartet 2026 operatives Ergebnis auf Vorjahresniveau (dpa-AFX)
|
27.02.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
27.02.26
|XETRA-Handel DAX fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.02.26
|ROUNDUP 2/Rotstift und Kostendruck: BASF streicht 4.800 Stellen (dpa-AFX)
Analysen zu BASF
|10:16
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10:16
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|BASF Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|47,72
|-1,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.