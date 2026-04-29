Hold-Note für Deutsche Bank-Aktie: Neue Analyse von Warburg Research

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Warburg Research-Analyst Andreas Pläsier das Deutsche Bank-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 34,60 Euro auf "Hold" belassen. Bei den Kosten hätten die Frankfurter positiv überrascht, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Insgesamt sei der Jahresauftakt solide.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Bank-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:12 Uhr 3,1 Prozent auf 26,46 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 30,76 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2 242 500 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 20,1 Prozent zurück.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.