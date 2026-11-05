Fresenius Medical Care Aktie

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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Hold-Einstufung 05.11.2026 12:28:47

Hold-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Hold-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs unterzogen.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für FMC nach Zahlen für das dritte Quartal von 40 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Führungsteam des Dialyse-Unternehmens konzentriere sich zwar weiter auf das, was es selbst in der Hand habe, habe es damit aber weiterhin schwer, den strukturellen Gegenwind auszugleichen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:11 Uhr wies die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 41,43 EUR nach oben. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 8,28 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 193 050 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 5,7 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,Fresenius Medical Care

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