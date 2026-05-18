Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Hold-Einstufung
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18.05.2026 10:22:47
Hold-Note für Merck-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Hold" belassen. Das erste Jahresviertel des Chemie- und Pharmakonzerns sei für den neuen Vorstandschef Kai Beckmann ein guter Start gewesen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Merck bleibe aber vorerst eine "Show-Me Story", ein Quartal mache noch keinen Trend.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Merck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel um 10:06 Uhr um 0,7 Prozent auf 116,50 EUR nach. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 7,30 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 26 880 Merck-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 3,1 Prozent zurück.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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