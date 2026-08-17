Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Bewertung im Fokus
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17.08.2026 14:04:47
Hold-Note für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
Das Analysehaus Jefferies hat Munich Re mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Philip Kett in seiner monatlichen Branchenbetrachtung vom Sonntag, in der er sich mit der Kursentwicklung des europäischen Versicherungssektors und einzelner Titel sowie den Trends bei den Konsensschätzungen im Juli beschäftigte.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 13:47 Uhr um 0,2 Prozent auf 517,00 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 16,05 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 35 779 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 3,6 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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