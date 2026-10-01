Hold-Note für Siemens-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Hold" belassen. Die Münchner dürften das Geschäftsjahr 2026 stark beenden, schrieb Gael de-Bray in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf 2027 dürfte mit den hohen Erwartungen allerdings nicht ganz Schritt halten.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Siemens legte um 11:33 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 276,10 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 2,21 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 181 143 Aktien. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2026 um 17,9 Prozent aufwärts. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Siemens wird am 12.11.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET



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