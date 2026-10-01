Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Aktuelle Analyse im Blick
|
01.10.2026 11:49:52
Hold-Note für Siemens-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Hold" belassen. Die Münchner dürften das Geschäftsjahr 2026 stark beenden, schrieb Gael de-Bray in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf 2027 dürfte mit den hohen Erwartungen allerdings nicht ganz Schritt halten.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens-Aktie am Tag der Analyse
Das Papier von Siemens legte um 11:33 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 276,10 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 2,21 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 181 143 Aktien. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2026 um 17,9 Prozent aufwärts. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Siemens wird am 12.11.2026 gerechnet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens AG
|
01.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
01.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
01.10.26
|Börse Europa in Rot: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der LUS-DAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|16.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|275,40
|0,81%