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16.09.2026 20:04:38
HOLD: US-Notenbank hebt Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte an
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat ihre Leitzinsen erstmals unter dem neuen Notenbankchef Kevin Warsh angehoben. Die Zinsspanne steige um 0,25 Prozentpunkte, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekanntgab. Damit liegt die Spanne zwischen 3,75 bis 4,00 Prozent. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung überwiegend erwartet./jsl/jkr/nas
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