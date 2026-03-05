Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
05.03.2026 14:04:48
Hold von Deutsche Bank AG für Brenntag SE-Aktie
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal des Chemikalienhändlers sei schwächer gewesen als erwartet, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er sieht die Aktien gegenüber der Konkurrenz aber bei einem längeren Iran-Krieg im Vorteil angesichts des vergleichsweise starken US-Geschäfts und der Möglichkeit, Preisanstiege schnell weiterzureichen.
Aktienauswertung: Die Brenntag SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Brenntag SE-Aktie bewegte sich um 13:47 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 47,05 EUR. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 2,23 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 148 878 Brenntag SE-Aktien den Besitzer. Die Aktie büßte auf Jahressicht 2026 um 5,1 Prozent ein. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Brenntag SE am 12.03.2026 vorlegen.
Analysen zu Brenntag SE
|05.03.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|Brenntag Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|46,30
|-2,16%
