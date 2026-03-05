Brenntag Aktie

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

Analyse im Blick 05.03.2026 14:04:48

Hold von Deutsche Bank AG für Brenntag SE-Aktie

Deutsche Bank AG hat eine ausführliche Analyse der Brenntag SE-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal des Chemikalienhändlers sei schwächer gewesen als erwartet, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er sieht die Aktien gegenüber der Konkurrenz aber bei einem längeren Iran-Krieg im Vorteil angesichts des vergleichsweise starken US-Geschäfts und der Möglichkeit, Preisanstiege schnell weiterzureichen.

Aktienauswertung: Die Brenntag SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Brenntag SE-Aktie bewegte sich um 13:47 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 47,05 EUR. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 2,23 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 148 878 Brenntag SE-Aktien den Besitzer. Die Aktie büßte auf Jahressicht 2026 um 5,1 Prozent ein. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Brenntag SE am 12.03.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu Brenntag SE

Analysen zu Brenntag SE

05.03.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
04.03.26 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
04.03.26 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.02.26 Brenntag Sell UBS AG
03.02.26 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Brenntag SE 46,30 -2,16% Brenntag SE

