Hold von Deutsche Bank AG für Brenntag SE-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal des Chemikalienhändlers sei schwächer gewesen als erwartet, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er sieht die Aktien gegenüber der Konkurrenz aber bei einem längeren Iran-Krieg im Vorteil angesichts des vergleichsweise starken US-Geschäfts und der Möglichkeit, Preisanstiege schnell weiterzureichen.

Aktienauswertung: Die Brenntag SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Brenntag SE-Aktie bewegte sich um 13:47 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 47,05 EUR. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 2,23 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 148 878 Brenntag SE-Aktien den Besitzer. Die Aktie büßte auf Jahressicht 2026 um 5,1 Prozent ein. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Brenntag SE am 12.03.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.