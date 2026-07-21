Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Papier unter der Lupe 21.07.2026 11:37:47

Hold von Deutsche Bank AG für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Hold von Deutsche Bank AG für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Deutsche Bank AG hat eine umfassende Prüfung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet in einem Ausblick am Dienstag mit einem Umsatzwachstum des Dialysespezialisten aus eigener Kraft von drei Prozent. Auf vergleichbarer Basis dürfte es jedoch weiterhin eine Schrumpfung gegeben haben.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:16 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 42,51 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 5,90 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 119 640 Stück gehandelt. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2026 um 8,5 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com

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