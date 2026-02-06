Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Experten-Analyse
|
06.02.2026 13:22:48
Hold von Deutsche Bank AG für Siemens Healthineers-Aktie
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Das erste Geschäftsquartal sei solide gewesen, es sei aber für eine etwas positivere Anlagestory noch zu früh, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der Analyse
Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 13:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,8 Prozent auf 40,98 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 12,25 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 475 666 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 6,6 Prozent zurück. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2026 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2026 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Siemens Healthineers AG
