Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktie auf dem Prüfstand 05.10.2026 12:13:51

Hold von Jefferies & Company Inc. für Allianz-Aktie

Hold von Jefferies & Company Inc. für Allianz-Aktie

Jefferies & Company Inc.-Analyst Philip Kett hat eine ausführliche Untersuchung des Allianz-Papiers durchgeführt.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Allianz von 325 auf 420 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Es sei noch zu früh, einzupreisen, ob der Versicherer ein Gewinner oder Verlierer des Themas Künstliche Intelligenz sein werde, schrieb Philip Kett am Samstag. Der jüngste Kursrückgang der Aktie erscheine übertrieben. Gleichwohl sei die Marktreaktion mit Blick auf KI-Ängste zuletzt eher übertrieben, da Investoren zu sehr auf das Risiko durch Versicherungsvertrieb über KI-Kanäle gerichtet sei. Die würden vergessen, dass damit die Kosten pro Vertragsabschluss geringer seien als die aktuell übliche Kommission. Zudem bliebe der Größenvorteil der Allianz unberücksichtigt.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Allianz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:57 Uhr 0,6 Prozent auf 418,50 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 0,36 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 78 385 Allianz-Aktien. Der Anteilsschein gewann seit Anfang des Jahres 2026 12,1 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2026 / 10:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Allianz

mehr Nachrichten

Analysen zu Allianz

mehr Analysen
11:25 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
29.09.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 Allianz Kaufen DZ BANK
04.09.26 Allianz Underweight Barclays Capital
17.08.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Allianz 418,40 0,50% Allianz

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen