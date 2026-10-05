Hold von Jefferies & Company Inc. für Allianz-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Allianz von 325 auf 420 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Es sei noch zu früh, einzupreisen, ob der Versicherer ein Gewinner oder Verlierer des Themas Künstliche Intelligenz sein werde, schrieb Philip Kett am Samstag. Der jüngste Kursrückgang der Aktie erscheine übertrieben. Gleichwohl sei die Marktreaktion mit Blick auf KI-Ängste zuletzt eher übertrieben, da Investoren zu sehr auf das Risiko durch Versicherungsvertrieb über KI-Kanäle gerichtet sei. Die würden vergessen, dass damit die Kosten pro Vertragsabschluss geringer seien als die aktuell übliche Kommission. Zudem bliebe der Größenvorteil der Allianz unberücksichtigt.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Allianz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:57 Uhr 0,6 Prozent auf 418,50 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 0,36 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 78 385 Allianz-Aktien. Der Anteilsschein gewann seit Anfang des Jahres 2026 12,1 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2026 / 10:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.